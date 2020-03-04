Назван оператор сотовой связи, к которому чаще всего переходят абоненты в России

Больше всего номеров — 27% или более миллиона — было перенесено на сети Tele2. Примерно по 20% номеров россияне перенесли в «Мегафон» и МТС, а 19,8% — в «Вымпелком». От кого чаще всего «уходили», не раскрывается.

Как заявили в Tele2, к оператору приходит больше абонентов других компаний, чем уходит к конкурентам. В основном люди решают перенести номер из-за недовольства своим старым оператором. По данным Россвязи, услуга по переносу номера в России работает без сбоев.