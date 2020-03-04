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Назван оператор сотовой связи, к которому чаще всего переходят абоненты в России
С сохранением номера
Издание «Ведомости» сообщило, что в январе-ноябре прошлого года 4 млн россиян сменили своих операторов, сохраняя номер. В материале также назвали оператора сотовой связи, к которому чаще всего переходят абоненты в России.
Больше всего номеров — 27% или более миллиона — было перенесено на сети Tele2. Примерно по 20% номеров россияне перенесли в «Мегафон» и МТС, а 19,8% — в «Вымпелком». От кого чаще всего «уходили», не раскрывается.
Как заявили в Tele2, к оператору приходит больше абонентов других компаний, чем уходит к конкурентам. В основном люди решают перенести номер из-за недовольства своим старым оператором. По данным Россвязи, услуга по переносу номера в России работает без сбоев.