Наука и технологии
Сегодня 17:34
Назван первый иностранный покупатель Су-57
Контракт уже подписан
СМИ сообщили, что первым иностранным покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57 станет Алжир.
Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на портал Menadefense. Сообщается, что контракт по поставку 14 истребителей уже подписан. Помимо Су-57 Военно-воздушные силы (ВВС) Алжира заказали по 14 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35.
В будущем Алжир готов получать самолёты по мере их естественного выхода из Военно-воздушных сил России.
Стоит отметить, что Алжир тщательно изучил Су-57 во время визита на МАКС-2019. Представитель страны даже опробовал самолёт на тренажёре.
Поставки должны завершиться в 2025 году. К этому времени военные Алжира должны будут развернуть две эскадрильи Су-30МКА, одну МиГ-29М2, одну Су-35, одну Су-57, две эскадрильи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и одну Су-34.