Назван первый иностранный покупатель Су-57

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на портал Menadefense. Сообщается, что контракт по поставку 14 истребителей уже подписан. Помимо Су-57 Военно-воздушные силы (ВВС) Алжира заказали по 14 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35.

В будущем Алжир готов получать самолёты по мере их естественного выхода из Военно-воздушных сил России.

Стоит отметить, что Алжир тщательно изучил Су-57 во время визита на МАКС-2019. Представитель страны даже опробовал самолёт на тренажёре.

Поставки должны завершиться в 2025 году. К этому времени военные Алжира должны будут развернуть две эскадрильи Су-30МКА, одну МиГ-29М2, одну Су-35, одну Су-57, две эскадрильи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и одну Су-34.