Назван первый регион с полным запретом на продажу меховых изделий

Правила вступят в силу в 2023 году. По словам губернатора, закон будет одним из наиболее действенных в истории США среди тех, что направлены на защиту животных. Вообще Калифорния станет первым штатом в стране, запретившим продажу меховых изделий.

К таковым относятся одежда, сумки, обувь, головные уборы и аксессуары. Изготавливать и продавать можно будет только товары, предназначенные для религиозных обрядов, а также чучела животных.

СМИ также приводят статистику Общества гуманности Соединённых Штатов, согласно которой пушная промышленность убивает и наносит страдания более 100 млн особей животных в мире каждый год.