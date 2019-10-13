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Назван первый регион с полным запретом на продажу меховых изделий
Запрет начнёт действовать с 2023 года
Губернатор Калифорнии подписал закон о запрете изготовления и продажи изделий из натурального меха на территории штата. За нарушения будут штрафовать.
Правила вступят в силу в 2023 году. По словам губернатора, закон будет одним из наиболее действенных в истории США среди тех, что направлены на защиту животных. Вообще Калифорния станет первым штатом в стране, запретившим продажу меховых изделий.
К таковым относятся одежда, сумки, обувь, головные уборы и аксессуары. Изготавливать и продавать можно будет только товары, предназначенные для религиозных обрядов, а также чучела животных.
СМИ также приводят статистику Общества гуманности Соединённых Штатов, согласно которой пушная промышленность убивает и наносит страдания более 100 млн особей животных в мире каждый год.
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