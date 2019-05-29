Назван первый в истории YouTube канал со 100 миллионами подписчиков

Причём, если бы не борьба с PewDiePie, вряд ли бы T-Series достиг таких результатов. За последние два месяца канал набрал почти 10 миллионов подписчиков. Война с PewDiePie же началась в августе 2018 года, когда Феликс заявил, что может легко обогнать T-Series и попросил своих фанатов о помощи.

Тем не менее, фанаты так и не смогли помочь PewDiePie выиграть гонку. Сейчас у него 96,1 миллионов подписчиков.

Канал T-Series принадлежит музыкальной компании из Индии. На нём постоянно публикуются новые клипы.