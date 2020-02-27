Назван первый вид животных, полностью уничтоженный лесными пожарами

В пресс-службе Университета Чарльза Стёрта (CSU) сообщили, что дымчатые ложные мыши (Pseudomys fumeus), которые обитали только в Австралии, официально стали первым видом, исчезнувшим с лица Земли из-за пожаров.

Что интересно, эти животные жили более чем в 20 километрах от зоны распространения огня. Причиной их гибели стал дым от пожара. Смог вызывал у мышей лёгочные заболевания. Животные начали умирать через три дня после того, как по равнинам штата Новый Южный Уэльс прошлась волна дыма.

Сообщается, что смотрители центра восстановления видов пытались спасти мышей, однако в итоге погибла вся колония животных.