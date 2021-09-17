Назван победитель в бою между истребителями Су-35 и Rafale

После анализа специалисты заявили, что победителем в воздушной схватке между самолётами станет Су-35. В этом ему помогут более высокие лётные характеристики и комплекс оборудования с вооружением.

Эксперты пояснили, что российский истребитель может похвастаться более высокой манёвренностью в бою, а вот у Rafale такого преимущества нет. Кроме того, на Су-35 установлена бортовая радиолокационная станция «Ирбис» — её называют самой мощной из существующих. Эта станция способна видеть цель на расстоянии до 400 километров. Су-35 увидит Rafale на расстоянии около 270 километров. А вот французский истребитель способен обнаружить российский лишь на расстоянии 120 километров. То есть у Су-35 будет фора, чтобы первым открыть огонь по противнику.