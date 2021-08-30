Назван победитель в вероятной войне России с Польшей

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на журналиста Мариуша Ковальчика и Newsweek Polska, нынешняя оборона Польши не позволит ей продержаться дольше двух дней.

Автор напомнил, что Варшава намерена купить две батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, однако этого не хватит и для защиты столицы. Эксперт уверен, что отсутствие зенитной защиты не позволит сделать ни одного залпа реактивным системам залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.

Также автор указывает на некомпетентность польского командования. Она была продемонстрирована решением закупить американские танки M1A2 Abrams. Журналист пишет, что эти боевые машины не смогут справиться с российскими Т-14 «Армата».