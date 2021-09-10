Назван полезный для сосудов орех

В исследовании участвовали японцы в возрасте от 45 до 74 лет. Ни у кого из них изначально не было проблем с работой сердца и сосудов. За ними наблюдали 15 лет. В итоге было зафиксировано около 3,6 тысячи случаев инсультов и ишемии мозга.

Исследователи увидели, что вероятность развития проблем с сосудами мозга зависела от того, как много арахиса и продуктов на его базе ели люди. Достаточно съедать около 4-5 орехов в день, чтобы снизить риск развития инсультов на 16%, а ишемии мозга — на 20%. В целом, риск появления проблем с работой сердца и сосудов падал на 13%. Это касалось и мужчин, и женщин.