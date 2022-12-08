Назван предел падения самой популярной криптовалюты биткоин

Невозможность обнуления курса биткоина экономист объясняет психологическим фактором: “Люди добыли эти биткоины, купили их за определенную сумму и думают: зачем продавать их по этим ценам, нести убытки, ждать, пока они снова вырастут - вот почему они не могут упасть ниже определенного предела”. И, как он объяснил, он уже упал до этих пределов, потому что болтается в районе 15-17 тысяч долларов.

Чтобы понять причину падения курса криптовалюты, стоит обратиться к “истокам”. Как рассказал Беляев, ранее он рос, потому что появилась возможность заниматься майнингом, плюс были информационные материалы от сторонников биткоина, которые постоянно подталкивали его цену вверх. Люди, которые могли добывать или даже покупать биткоин, видели, что курс растет, и им казалось, что он будет расти бесконечно, а “это отличная инвестиция".

Но в какой-то момент и запас доверия, и мощности по добыче были исчерпаны. Стоимость электроэнергии для добычи криптовалют стала слишком высокой. Более того, можно было получить только определенное количество монет, пояснил аналитик: “Когда стало ясно, что все это уперлось в потолок, все пошло рушиться, потому что основы никакой нету, и когда увидели, что есть падение, начали сбрасывать эти деньги, чтобы что-то выручить”.