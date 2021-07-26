Назван принцип правильного питания для наращивания мышечной массы

Учёные решили узнать, как время употребления белка связано с мышечной массой. Сначала они поставили эксперимент на мышах. Им давали корм с белком казеином в разное время суток для разных групп. Исследователи увидели, что мышечная масса мышей из группы, которая ела белок после пробуждения, выросла больше. Этот эффект был связан с генами, регулирующими циркадные ритмы.

Исследование повторили с людьми. Учёные набрали 60 женщин-добровольцев в возрасте около 69 лет. Участницы не занимались спортом. Их разделили на две группы в зависимости от того, когда они ели белок. У женщин, которые ели белок на завтра, мышечная масса оказалась в средне выше.

Учёные советуют есть больше белковых продуктов по утрам.