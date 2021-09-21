Назван признак мошеннических объявлений в интернете

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание, если продавец предлагает заплатить за товар или за его доставку не стандартным для этого сайта способом. Мошенник может предлагать 5-10-процентную экономию при этом, но в итоге лишь сворует деньги.

«Мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить. Сайты с этим борются, там следят за контентом, предлагают свои схемы оплаты на оригинальном ресурсе, с которых перенаправить на мошеннический ресурс просто невозможно. Поэтому, если вам предлагают провести платёж на стороннем сервисе, нужно сразу же отказываться от сделки», — отметил эксперт.

Также он призвал внимательно смотреть на ссылки и адреса. Мошенники часто регистрируют похожие почтовые ящики, делают схожие логотипы. В случае переходов по ссылкам нужно чётко контролировать этот процесс.