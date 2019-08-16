Назван продукт, из-за которого аномально растёт грудь

Статья учёных опубликована в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. В ней описана история наблюдений за четырьмя пациентами (тремя девочками и одним мальчиком) с клиническими проявлениями действия на организм эстрогена. Как только дети прекратили контактировать с ароматизаторами, содержащими лавандовые масла, аномальный рост груди у них прекратился.

Вероятно, данное эфирное масло содержит химические вещества, негативно воздействующие на выработку гормонов у детей, что может вызывать преждевременный рост груди.

Ароматизаторы с лавандовым маслом часто используются в испаноговорящих общинах. Опираясь на результаты исследования, учёные рекомендовали ограничить детей от контакта с такими веществами.