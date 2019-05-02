Назван продукт, предотвращающий ожирение

Учёные провели анализ потребления риса в 136 странах с населением более 1 миллиона человек. Для исследования использовались данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Кроме того, исследователи оценили распространённость ожирения, уровень образования жителей, уровень ВВП и расходов на здравоохранение в этих странах. Оказалось, что там, где жители ежедневно потребляют около 150 граммов риса в день, процент распространённости ожирения населения меньше.

Исследователи подсчитали, что, если все люди начнут съедать в день хотя бы по 50 граммов риса, то распространённость ожирения во всём мире снизится на 1%. Впрочем, учёные признают, что не смогли установить причинно-следственную связь между потреблением риса и ожирением на уровне страны. Поэтому вопрос необходимо изучать дальше.