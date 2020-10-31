Назван прообраз российского Су-57

Специалисты отметили, что самым примечательным в Су-47 было крыло обратной стреловидности. Оно позволяло улучшить углы атаки и скорректировать траекторию полёта, сохраняя при этом манёвренность. Су-47 был медленнее Су-57, однако первый самолёт обладал лучшим коэффициентом отношения подъёмной силы к лобовому сопротивлению. Стоит отметить, что в Су-57 отказались от крыла обратной стреловидности.

Помимо прочего, в конструкции Су-47 широко использовались композитные материалы.

Стоит добавить, что единственный экземпляр самолёта Су-47 находится в музее ЛИИ им. Громова.