Назван ранний симптом самого сложного в диагностике рака

Медики отмечают, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин. По этой причине может упасть уровень сахара в крови. Тем не менее, такие опухоли возникают не всегда. Правильнее даже будет сказать, достаточно редко. Однако об этом стоит помнить, и, получая плохие результаты анализов, обращаться к врачу.

На поздних стадиях рака симптомы становятся более явными. Появляются боли в животе и спине, кожа и слизистые покровы приобретают жёлтый цвет. Но на поздних стадиях шанс вылечиться становится минимальным.