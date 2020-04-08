Назван российский истребитель-«угроза» военному господству США

Перевод материала предоставило издание «Российская газета». Из него становится ясно, что китайские авторы считают российский истребитель пятого поколения Су-57 угрозой для лидерства США в разработке и производстве таких самолётов.

Авторы материала отмечают, что на производство аппаратов пятого поколения способна не каждая страна. Пока США остаются единственным государством, которое имеет две таких модели — F-22 и F-35. Тем не менее, у России и Китая есть большой потенциал.

Китайцы также упомянули, что истребитель Су-57 уже был опробован в реальных боевых условиях в Сирии. Кроме того, возможности самолёта демонстрировали на видео. Ещё одним важным преимуществом Су-57 станет работа в паре с беспилотником.