Назван российский оператор, который может получить частоты для 5G

Речь идёт о «Сбербанк-телекоме». Сейчас он под брендом «Сбермобайл» работает как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2.

Как пишет издание «Ведомости», в одном из возможных сценариев развития бизнеса «Сбербанк-телекома» значится получение частот для сетей связи пятого поколения. Теперь приглашённым консультантам предстоит оценить перспективы и риски, связанные с приобретением частот.

Отмечается, что оператор Сбербанка хочет получить рекомендации по развитию бизнеса для разных случаев. В том числе, если частоты для 5G будут получены на всей территории России.

Издание «Ведомости» также указывает, что в ближайшем будущем сети пятого поколения будут нужны и для развития интернета вещей и беспилотного транспорта — отраслям, которыми интересуется Сбербанк.