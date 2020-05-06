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Назван российский оператор, который может получить частоты для 5G

Но пока он изучает целесообразность такого решения
Назван российский оператор, который может получить частоты для 5G. Эту прерогативу рассматривает подведомственная крупнейшему банку компания.

Речь идёт о «Сбербанк-телекоме». Сейчас он под брендом «Сбермобайл» работает как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2.

Как пишет издание «Ведомости», в одном из возможных сценариев развития бизнеса «Сбербанк-телекома» значится получение частот для сетей связи пятого поколения. Теперь приглашённым консультантам предстоит оценить перспективы и риски, связанные с приобретением частот.

Отмечается, что оператор Сбербанка хочет получить рекомендации по развитию бизнеса для разных случаев. В том числе, если частоты для 5G будут получены на всей территории России.

Издание «Ведомости» также указывает, что в ближайшем будущем сети пятого поколения будут нужны и для развития интернета вещей и беспилотного транспорта — отраслям, которыми интересуется Сбербанк.

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