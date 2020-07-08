Наука и технологии
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Назван российский оператор с самым быстрым мобильным интернетом
Лидер не меняется уже четыре года
Международная компания Ookla провела независимое исследование и назвала российского оператора с самым быстрым мобильным интернетом.
Лидером оказался МегаФон, причём уже четвертый год подряд. Специалисты изучили замеры скорости интернета в приложении Speedtest на территории России. Всего было проанализировано более 2,9 млн замеров в сетях всех операторов с января по июнь.
В среднем по России скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, значение ping — 46 мс. В Москве скорость скачивания оказалась выше, чем во многих других городах — 48,50 Мбит/с.
Второе место в рейтинге занял МТС, а третье — Билайн.