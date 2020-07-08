Назван российский оператор с самым быстрым мобильным интернетом

Лидером оказался МегаФон, причём уже четвертый год подряд. Специалисты изучили замеры скорости интернета в приложении Speedtest на территории России. Всего было проанализировано более 2,9 млн замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

В среднем по России скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, значение ping — 46 мс. В Москве скорость скачивания оказалась выше, чем во многих других городах — 48,50 Мбит/с.

Второе место в рейтинге занял МТС, а третье — Билайн.