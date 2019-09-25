Назван российский самолёт, способный «отредактировать» число государств в мире

Как отметил еженедельник, Ту-160 имеет большой арсенал «воспитательных средств» и может показать реальную «кузькину мать» в ответ на удары НАТО. Отличительной особенностью бомбардировщика является поддержка широкого списка авиационных средств поражения. Он может нести различное управляемое ракетное и бомбовое вооружение, в том числе 12 стратегических крылатых ракет. Эти ракеты можно оснастить ядерными боеголовками.

В итоге даже один Ту-160 способен сильно «огреть противника ядерной дубиной». При этом «дубинометание» осуществляется с расстояния в несколько тысяч километров. Боевая нагрузка ракетоносца достигает 45 тонн.