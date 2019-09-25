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Назван российский самолёт, способный «отредактировать» число государств в мире

Он может нести до 12 крылатых ракет
Еженедельник «Звезда» прокомментировал недавний плановый полёт российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря. По мнению авторов издания, эти боевые машины могут стать настоящей угрозой для Запада и «отредактировать список городов и стран» на карте мира.

Как отметил еженедельник, Ту-160 имеет большой арсенал «воспитательных средств» и может показать реальную «кузькину мать» в ответ на удары НАТО. Отличительной особенностью бомбардировщика является поддержка широкого списка авиационных средств поражения. Он может нести различное управляемое ракетное и бомбовое вооружение, в том числе 12 стратегических крылатых ракет. Эти ракеты можно оснастить ядерными боеголовками.

В итоге даже один Ту-160 способен сильно «огреть противника ядерной дубиной». При этом «дубинометание» осуществляется с расстояния в несколько тысяч километров. Боевая нагрузка ракетоносца достигает 45 тонн.

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