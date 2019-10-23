Назван самый быстрый домашний интернет для онлайн-игр

Измерения проводились в восьми городах России (Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Воронеж, Иркутск и Екатеринбург) среди абонентов самых популярных в регионе операторов широкополосного доступа в интернет. В качестве основного показателя взяли задержки (или ping, пинг) между компьютерами игроков и игровыми серверами.

Что касается игр, то в испытании участвовали World of Tanks, FIFA-2019, DOTA 2, CS:GO, Fortnite, PUGB, Warframe. Исследователи подтвердили, что величина всё-таки зависит от параметров операторской сети. Так, например, в Петербурге во всех играх минимальная задержка была зафиксирована у «Скайнет».

В Самаре, Иркутске, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске первое место среди операторов занял «ЭР-Телеком», в Воронеже — JustLan, в Нижнем Новгороде — «Билайн».