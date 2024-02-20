Назван самый дорогой в мире вид сыра

Сыр пуле является очень ценным из-за своей уникальности. Причём ослицы дают молоко только после беременности. То есть спустя 14 месяцев. Более того, после этого нужно ждать ещё три месяца и только потом в течение полугода доить. После этого потомства ждут около года.

Балканские ослы — это редкость в Сербии. Насчитывается их всего не более тысячи. За год же производится сыра максимум 100 кг.

Также сыр пуле содержит белки, кальций, омега-3 жирные кислоты. Сейчас 1 кг такого сыра стоит примерно 1,5 тысячи долларов.