Назван самый дорогой в мире вид сыра

Назван самый дорогой в мире вид сыраЕго производят в Сербии
Чтобы создать сыр пуле, нужно примерно 30 литров молока. Причём 60% этого молока получают от ослиц, 40% - от коз. Также в напиток добавляют специальные бактерии для лучшей свёртываемости молока. Весь процесс создания сыра занимает примерно месяц.
Сыр пуле является очень ценным из-за своей уникальности. Причём ослицы дают молоко только после беременности. То есть спустя 14 месяцев. Более того, после этого нужно ждать ещё три месяца и только потом в течение полугода доить. После этого потомства ждут около года.
Балканские ослы — это редкость в Сербии. Насчитывается их всего не более тысячи. За год же производится сыра максимум 100 кг.
Также сыр пуле содержит белки, кальций, омега-3 жирные кислоты. Сейчас 1 кг такого сыра стоит примерно 1,5 тысячи долларов.