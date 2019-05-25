Назван самый достоверный прогноз погоды

Как выяснилось, наиболее точные прогнозы погоды даются только на ближайшие пару дней. Смотреть недельные прогнозы практически бессмысленно. Погоду на самые большие сроки предсказывает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Его сотрудники на три месяца вперёд оценивают то, каким будет климат — более влажным или более сухим. То есть, они говорят лишь о тенденциях в погоде, но не предсказывают конкретные её характеристики.

При этом точность даже самого краткосрочного прогноза (на 1-2 дня) оценивается в 85%. Метеоролог также рассказал, что сложнее всего специалистам предсказать шторм. Наиболее достоверная информация о нём, как правило, появляется только за час до начала.