Назван самый могущественный город в мире

Организация оценивала города по шести критериям: экономика, научные исследования и разработки, культурное взаимодействие, условия проживания, окружающая среда и доступность. Всего специалисты отобрали 44 города мира.

Лондон, оказавшийся на первом месте, набрал 1692,3 балла по совокупности всех критериев. На второе место поместили Нью-Йорк с 1565,3 баллами. А на третье — Токио с 1462 баллами.

Также в пятёрку лучших вошли Париж и Сингапур. Москва в десятку могущественных городов не вошла, заняв 33 место. Пекин пережил падение в рейтинге с 13-го на 23-е место в рейтинге из-за ухудшения транспортной доступности. Зато Торонто хорошо вырос за счёт улучшения показателей экономики, условий проживания и окружающей среды.

Стоит отметить, что наивысший балл, который могли получить города, равен 2600.