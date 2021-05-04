Назван самый молодой криптомиллиардер в мире

Это стало возможно благодаря росту стоимости криптовалюты Ethereum, которую Бутерин создал. Цена токена в прошедший понедельник впервые превысила $3000. На момент публикации новости эфир стоит $3359,66.

Всего в криптовалютном кошельке Бутерина насчитывается 333 520 токенов Ethereum. Что любопытно, с начала 2020 года состояние мужчины выросло почти в 25 раз.

Аналитики отмечают, что эфир дорожает из-за роста популярности приложений децентрализованных финансов (DeFi). Их цель — заменить традиционные финансовые институты, в том числе банки и страховые компании. DeFi реализованы в децентрализованной архитектуре.