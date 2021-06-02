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Назван самый популярный миф о коронавирусе в российских соцсетяхЛюди верили в фейки про наночервей в масках и водочные ингаляции
Аналитики Яндекс.Кью совместно со специалистами РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» составили список мифов о коронавирусе. В него вошли ложные новости и народные рецепты самолечения.
Всего исследователи изучили 244 мифа. Они распространялись в соцсетях и рассылках в мессенджерах. Чаще всего люди распространяли фейки о вреде вакцин, а также «методы народной медицины», например, информацию о водочных ингаляциях.
Самым популярным фейком в соцсетях за период пандемии оказалась история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и знает многое о коронавирусе.
По числу запросов в поиске Яндекса лидировали слухи о том, что «Арбидол» и азитромицин эффективны против коронавируса.
Также аналитики рассказали о фейках про наночервей, обитающих в медицинских масках, и китайцев, которые якобы заражают людей коронавирусом с помощью «белого порошка».