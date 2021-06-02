Всего исследователи изучили 244 мифа. Они распространялись в соцсетях и рассылках в мессенджерах. Чаще всего люди распространяли фейки о вреде вакцин, а также «методы народной медицины», например, информацию о водочных ингаляциях.

Самым популярным фейком в соцсетях за период пандемии оказалась история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и знает многое о коронавирусе.

По числу запросов в поиске Яндекса лидировали слухи о том, что «Арбидол» и азитромицин эффективны против коронавируса.

Также аналитики рассказали о фейках про наночервей, обитающих в медицинских масках, и китайцев, которые якобы заражают людей коронавирусом с помощью «белого порошка».