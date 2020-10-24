Назван самый популярный поисковик в России

В России Google как раз не занимает лидирующую позицию. По данным Яндекс.Радара за октябрь 2020 года видно, что на рынке доминирует Яндекс с 58,8-процентной долей. Google занимает второе место (39,1%). Другие российские поисковики — Rambler и Mail.ru — имеют совсем незначительную долю.

«Коммерсант» напоминает, что на рынке мобильного поиска Google всё-таки долгое время был лидером в России. Однако в 2014 году Яндекс обратился в ФАС, и спустя три года Google позволил пользователям самостоятельно выбрать поисковик по умолчанию. После этого доля Яндекса выросла.