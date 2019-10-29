Наука и технологии
Сегодня 20:23
Назван самый популярный регион для военных учений НАТО
Военных и технику туда уже перебросили
Силы обороны Эстонии сообщили, что в страну прибыла первая партия боевой техники для учений НАТО. В середине октября военных альянса перебросили также в Литву.
Из британской боевой техники в Эстонию доставили 18 танков Challenger. Разместят их в военном городке Тапа на севере страны. В ближайшие недели должны прибыть ещё 200 единиц техники и почти 800 британских военных.
Учения проходят с 26 октября до 9 ноября. На территории Эстонии это происходит впервые.
«Такие учения нужны для того, чтобы в случае реальных событий всё работало как часы и чтобы нашим возможным противникам было предельно ясно, что у нас есть необходимые навыки и инструменты для быстрых действий в случае необходимости», — объяснил министр обороны Эстонии.
В середине октября военные НАТО прибыли ещё в одну прибалтийскую республику — Литву.
Самое читаемое