Назван самый популярный регион для военных учений НАТО

Из британской боевой техники в Эстонию доставили 18 танков Challenger. Разместят их в военном городке Тапа на севере страны. В ближайшие недели должны прибыть ещё 200 единиц техники и почти 800 британских военных.

Учения проходят с 26 октября до 9 ноября. На территории Эстонии это происходит впервые.

«Такие учения нужны для того, чтобы в случае реальных событий всё работало как часы и чтобы нашим возможным противникам было предельно ясно, что у нас есть необходимые навыки и инструменты для быстрых действий в случае необходимости», — объяснил министр обороны Эстонии.

В середине октября военные НАТО прибыли ещё в одну прибалтийскую республику — Литву.