Назван самый важный для военного флота России тип кораблей

Это многоцелевые корабли с новыми комплексами вооружений. Например, фрегат «Адмирал Флота Касатонов», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр». Также приоритет будет отдаваться кораблям с зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Кроме того, эксперт отметил показанную недавно в Петербурге версию зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия «Тор-МФ». Её будут ставить на новые корабли уже через несколько лет. Помимо него достойны внимания новые версии противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», новые торпеды, мины и противолодочный комплекс «Пакет-НК».

Авианосцы, по словам, эксперта очень важно разрабатывать, но пока эта задача остаётся второстепенной.