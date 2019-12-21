Назван способ лечения алкогольного отравления

По словам специалиста, нужно просто выпить 1,5 литра тёплой воды с небольшим количеством соды, соли и сахара и вызвать рвоту, а затем, если потребуется, позвонить в скорую помощь. Сорбенты, к которым относится активированный уголь, же тут помочь не могут, так как алкоголь сразу всасывается в стенки желудка.

Эксперт также отметила, что отравление суррогатным алкоголем отличается от обычного отравления алкогольными напитками. В первом случае помимо тошноты и рвоты появляются боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость. В некоторых случаях возможно даже коматозное состояние.