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Назван способ лечения алкогольного отравления
Активированный уголь тут не поможет
Кандидат медицинских наук рассказала журналистам, что нужно делать при алкогольном отравлении. Как оказалось, активированный уголь в данном случае бесполезен.
По словам специалиста, нужно просто выпить 1,5 литра тёплой воды с небольшим количеством соды, соли и сахара и вызвать рвоту, а затем, если потребуется, позвонить в скорую помощь. Сорбенты, к которым относится активированный уголь, же тут помочь не могут, так как алкоголь сразу всасывается в стенки желудка.
Эксперт также отметила, что отравление суррогатным алкоголем отличается от обычного отравления алкогольными напитками. В первом случае помимо тошноты и рвоты появляются боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость. В некоторых случаях возможно даже коматозное состояние.