Назван способ найти прослушку в квартире

Назван способ найти прослушку в квартиреСделать это достаточно просто
Павел Мясоедов, директор компании “ИТ-Резерв”, поделился простым способом обнаружения прослушки в своей квартире. Он предлагает провести визуальный осмотр помещения и проверить, нет ли необычных предметов, проводов, ведущих в пустоту, или искажений на стеклянных поверхностях. Но это далеко не все.
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Мясоедов советует поместить Bluetooth-колонки или работающее радио рядом с любым подозрительным местом за непрозрачной поверхностью, и если в звуке появятся помехи, это может свидетельствовать о возможной прослушке.
Для обнаружения скрытых камер он рекомендует выключить свет в комнате и посветить фонариком во все углы. Если свет где-то преломляется, то, скорее всего, там находится записывающее оборудование. Если устройство оснащено функцией ночной съемки, в него обычно встроена инфракрасная лампочка, которая видна в полной темноте или через камеру на своем гаджете.