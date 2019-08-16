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Назван способ отличить поддельные отзывы к товарам в интернет-магазинах

Рекомендации от Роскачества
Роскачество объяснило, на что стоит опираться потребителям при выборе товара, и как отличить настоящие отзывы от поддельных в интернет-магазинах.

Отзывы — это и хороший маркетинговый инструмент для компаний, и помощь для покупателей. Однако все знают, что продавцы часто покупают хорошие отзывы себя и плохие для конкурентов. Так, по данным Яндекс.Маркета, каждый день сервис отсеивает в среднем 25-30% сомнительных отзывов.

Чтобы покупатели могли сами разобраться, чему можно доверять, Роскачество составило список признаков поддельного отзыва.

  • Фразы-индикаторы того, что отзыв был написан на заказ: «восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены», «убедитесь сами», «попробуйте», «…и сами все увидите».
  • Многократные упоминания названия компании.
  • Отсутствие деталей о товаре.
  • Наоборот, слишком много деталей, которые покупатель не мог бы знать или запомнить.
  • Сходство нескольких отзывов между собой по стилю и фактуре, одни и те же ошибки.
  • Фальшивые отзывы можно сгруппировать по датам, между которыми большой временной перерыв.
  • В отзыве сначала назвали недостаток, а потом оправдали его.
  • Отзыв оставлен на сайте самой компании.

Роскачество также советует перед тем, как сделать дорогую покупку, связаться с авторами отзывов и уточнить детали.

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