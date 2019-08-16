Назван способ отличить поддельные отзывы к товарам в интернет-магазинах

Отзывы — это и хороший маркетинговый инструмент для компаний, и помощь для покупателей. Однако все знают, что продавцы часто покупают хорошие отзывы себя и плохие для конкурентов. Так, по данным Яндекс.Маркета, каждый день сервис отсеивает в среднем 25-30% сомнительных отзывов.

Чтобы покупатели могли сами разобраться, чему можно доверять, Роскачество составило список признаков поддельного отзыва.

Фразы-индикаторы того, что отзыв был написан на заказ: «восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены», «убедитесь сами», «попробуйте», «…и сами все увидите».

Многократные упоминания названия компании.

Отсутствие деталей о товаре.

Наоборот, слишком много деталей, которые покупатель не мог бы знать или запомнить.

Сходство нескольких отзывов между собой по стилю и фактуре, одни и те же ошибки.

Фальшивые отзывы можно сгруппировать по датам, между которыми большой временной перерыв.

В отзыве сначала назвали недостаток, а потом оправдали его.

Отзыв оставлен на сайте самой компании.

Роскачество также советует перед тем, как сделать дорогую покупку, связаться с авторами отзывов и уточнить детали.