Назван способ сразу определить психопата по поведению

Назван способ сразу определить психопата по поведениюВ этом поможет новая система искусственного интеллекта
Журналист Science News Томас Линг поделился информацией о результатах тестирования разработки. Во время разговора с 507 заключёнными - взрослыми мужчинами система проводила анализ подвижности их головы. Оказалось, что у преступников с более высоким уровнем психопатии голова чаще оставалась неподвижной.
Каждое такое интервью с участниками эксперимента длилось 1-4 часа. Алгоритм в это время обрабатывал не менее 36 тысяч кадров видеозаписи разговора с каждым заключённым. Всего отслеживалось шесть лицевых точек.
Для определения у преступников уровня психопатии психологи использовали специальный оценочный лист психопатии. Такая методика позволяет выявить склонность к психопатии при помощи анализа 20 критериев. Сравнив результаты тестирования и данные, полученные от алгоритма, учёные отметили большую неподвижность головы и её направленность на интервьюера или на камеру у людей с высокой степенью психопатии.
Такие внешние проявления психопатии исследователи объясняют возможной дисфункцией миндалины в головном мозге, отвечающей за обработку эмоций, межличностные взаимодействия.
Вместе с тем специалисты заключают, что программное обеспечение ещё не до конца протестировано (нет, например, информации о поведении женщин и подростков), а также не способно отслеживать движения глаз. В дальнейшем планируется включить в список анализируемых объектов движения рук, особенности речи.