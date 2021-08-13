Назван способ сразу определить психопата по поведению

Журналист Science News Томас Линг поделился информацией о результатах тестирования разработки. Во время разговора с 507 заключёнными - взрослыми мужчинами система проводила анализ подвижности их головы. Оказалось, что у преступников с более высоким уровнем психопатии голова чаще оставалась неподвижной.

Каждое такое интервью с участниками эксперимента длилось 1-4 часа. Алгоритм в это время обрабатывал не менее 36 тысяч кадров видеозаписи разговора с каждым заключённым. Всего отслеживалось шесть лицевых точек.

Для определения у преступников уровня психопатии психологи использовали специальный оценочный лист психопатии. Такая методика позволяет выявить склонность к психопатии при помощи анализа 20 критериев. Сравнив результаты тестирования и данные, полученные от алгоритма, учёные отметили большую неподвижность головы и её направленность на интервьюера или на камеру у людей с высокой степенью психопатии.