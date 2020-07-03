Назван способный выполнять задачи сразу четырёх самолётов американский истребитель

Своё мнение Карран высказал в американском издании National Interest. Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Карран заявил, что малозаметный F-35 — единственная модель, способная выполнять задачи сразу штурмовиков A-10 Thunderbolt II и AV-8B Harrier, а также истребителей F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Super Hornet. По словам Каррана, F-35 справляется с их задачами едва ли не лучше.

Поэтому покупка данного самолёта оправдывает затраты. Хотя многие считают, что выгоднее использовать более старую технику и модернизировать её. Карран также отметил, что при наращивании объёмов производства F-35 цены упадут.