Назван срок начала строительства российской обсерватории на Луне

Российские учёные планируют начать строительство астрофизических обсерваторий на Луне в конце 2020-х - начале 2030-х годов. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Зеленый отметил: «Речь идет о довольно далекой перспективе на конец 20-х - начало 30-х годов. РАН, Московский университет и другие организации предложили, что при освоении Луны одной из важных задач могли бы быть работы на таких астрофизических установках».

В полярной области Луны планируется размещение двух обсерваторий - для радиоастрономических исследований и исследования космических лучей. В будущем их число может быть увеличено. Доставка аппаратуры будет осуществляться сверхтяжелым носителем.

Первоначальным строительством будут заниматься роботы. Зеленый пояснил: «Естественно, они должны строиться сначала роботами - человеку на Луне долго работать трудно. Но окончательная наладка, калибровка, конечно, должна быть сделана людьми при пилотируемых полетах».