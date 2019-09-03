Назван срок отправки российской миссии «Ярило» к Солнцу

В России планируется запустить миссию «Ярило» для исследования Солнца в 2020 году. Об этом сообщили журналистам в Молодежном космическом центре МГТУ.

Разработкой наноспутников в рамках проекта «Ярило» занимаются в МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева.

В центре пояснили: «Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку».

Наноспутники «Ярило» будут регистрировать солнечную активность в рентгеновском диапазоне. Работа аппаратов также позволит получить оперативный прогноз состояния межпланетной среды. Информация будет передаваться на Землю три-четыре раза в сутки. Группировка будет включать два микроспутника, которые разведут по орбите с помощью солнечного паруса.