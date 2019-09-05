Назван срок переговоров между Huawei и Россией об использовании национальной системы «Аврора»

«Мы точно это будем обсуждать в сентябре с китайскими коллегами», — сообщил замглавы министерства. Одним из вопросов будет уточнение того, кто станет потенциальными владельцами таких устройств. Пока предполагается, что госслужащие стран БРИКС или только России с Китаем.

Напомним, недавно Минфин, Минкомсвязь и Минпромторг заявили, что перевод госслужащих на устройства с «Авророй» требует «слишком больших затрат».

Ранее нам также стало известно, что планшеты Huawei с российской операционной системой могут использовать для проведения очередной переписи населения. Речь идёт о 360 тысячах устройств только в рамках пилотного проекта.