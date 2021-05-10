Назван «убийственно красивый» российский самолёт

Как пишет «Российская газета», американский военный эксперт Саттон опубликовал в своём аккаунте в Twitter снимок с летящими в строю истребителями Су-57. Он признал, что самолёт красив и вообще «выглядит убийственно».

Пользователи соцсети после этого заметили, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и «круто» звучит. Некоторые люди написали, что истребитель будет достойным противником Военно-воздушных сил (ВВС) США. Кто-то рассказал, что на Су-57 установлен авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги. Благодаря этому самолёт может развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.