Назван уровень подорожания электроники из-за дефицита комплектующих

Опрошенные ТАСС специалисты ожидают, что со второго квартала 2021 года электроника подорожает на 10-20%. Эксперты считают, что потребители ощутят рост стоимости электроники в скором времени, когда на полках магазинов появятся товары, закупленные и доставленные по новым ценам.

Директор по закупкам «Ситилинк» заявил, что «практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен». От дефицита комплектующих пострадали смартфоны, видеокарты, ноутбуки, мониторы, телевизоры. На стоимость крупной бытовой техники больше всего влияют дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта.

Ожидается, что неравномерность поставок и дефицит будет наблюдаться в течение всего года.