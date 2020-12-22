Назван уровень подорожания телефонных тарифов в 2021 году

С экспертами побеседовало издание «Известия». Генеральный директор TelecomDaily напомнил журналистам, что в 2020 году стоимость мобильной связи выросла на 10-12%. Тогда одной из главных причин стало снижение курса рубля. В этом же году рубль «просел» на 20% по отношению к другим валютам.

Дело в том, что операторы закупают сетевое оборудование за рубежом, а каждый год растёт потребление интернет-трафика абонентами и необходимость расширять инфраструктур. Также на операторах лежит бремя выполнения требований по «закону Яровой» и по другим инициативам правительства. В итоге аналитик ожидает, что в 2021 году цены на мобильную связь вырастут ещё на 10-12%.

Эксперты также рассказали, что в 2020 году больше всего подорожали тарифы у Tele2.