Назван уровень вероятного подорожания интернета в 2020 году

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на отчёт TelecomDaily, опрос топ-менеджеров телеком-компаний показал, что они ожидают роста цен на услуги связи. 38% респондентов считают, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% уверены, что более чем на 20%. Сообщается, правда, что в опросе не участвовали федеральные операторы сотовой связи. В целом, только 13% опрошенных топ-менеджеров допускают, что цены могут остаться на прежнем уровне.

В «Ростелекоме» журналистам «Коммерсанта» рассказали, что операторы связи очень зависят от платежеспособного спроса, который зависит от текущей ситуации. Кроме того, на компании влияют ухудшение экономической ситуации, рост курса валют и рост арендных платежей.