Назван возможный преемник Тима Кука на посту гендиректора Apple

Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, становится более «логичным» претендентом. Его более молодой возраст (49 лет) является значительным преимуществом. Тернус также заслужил уважение внутри Apple, особенно со стороны Кука и Эдди Кью, если верить инсайдерам. Такая мощная внутренняя поддержка подкрепляет его кандидатуру.

Несмотря на то, что переходный период не за горами, Кук может остаться генеральным директором еще на ближайшие два-три года, пишет Bloomberg. Этот срок позволит потенциальному преемнику, например Тернусу, отточить свои «лидерские качества» и «глубже понять Apple».