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Наука и технологии
Опубликовано 13 мая 2024, 09:45
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Назван возможный преемник Тима Кука на посту гендиректора Apple

Но пока есть время
Поскольку Тиму Куку скоро исполнится 64 года, а Apple продолжает расти, технологический гигант, как сообщается, строит планы на будущее. В недавнем отчете Bloomberg рассматриваются потенциальные преемники, выделяются два ключевых имени, но шансов больше у одного.
Назван возможный преемник Тима Кука на посту гендиректора Apple
© Ferra

13-летнее правление Кука на посту генерального директора было отмечено огромным успехом. Однако Apple нуждается в более «молодых» лидерах, которые смогут направить компанию к следующей главе, пишут СМИ. Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple, является естественным претендентом. Но в свои 61 год он может не стать «долгосрочным решением».

Назван возможный преемник Тима Кука на посту гендиректора Apple

© Apple

Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, становится более «логичным» претендентом. Его более молодой возраст (49 лет) является значительным преимуществом. Тернус также заслужил уважение внутри Apple, особенно со стороны Кука и Эдди Кью, если верить инсайдерам. Такая мощная внутренняя поддержка подкрепляет его кандидатуру.

Несмотря на то, что переходный период не за горами, Кук может остаться генеральным директором еще на ближайшие два-три года, пишет Bloomberg. Этот срок позволит потенциальному преемнику, например Тернусу, отточить свои «лидерские качества» и «глубже понять Apple».

Источник:ABP
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Apple
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#работа
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#мнение