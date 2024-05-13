Назван возможный преемник Тима Кука на посту гендиректора Apple

Назван возможный преемник Тима Кука на посту гендиректора AppleНо пока есть время
13-летнее правление Кука на посту генерального директора было отмечено огромным успехом. Однако Apple нуждается в более «молодых» лидерах, которые смогут направить компанию к следующей главе, пишут СМИ. Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple, является естественным претендентом. Но в свои 61 год он может не стать «долгосрочным решением».
Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, становится более «логичным» претендентом. Его более молодой возраст (49 лет) является значительным преимуществом. Тернус также заслужил уважение внутри Apple, особенно со стороны Кука и Эдди Кью, если верить инсайдерам. Такая мощная внутренняя поддержка подкрепляет его кандидатуру.
Несмотря на то, что переходный период не за горами, Кук может остаться генеральным директором еще на ближайшие два-три года, пишет Bloomberg. Этот срок позволит потенциальному преемнику, например Тернусу, отточить свои «лидерские качества» и «глубже понять Apple».