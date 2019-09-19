Названа болезнь, из-за которой мог вымереть другой вид людей

Исследователи предположили, что неандертальцы могли исчезнуть с лица земли из-за анатомических особенностей, которые сделали их восприимчивыми к одной болезни. Речь идёт о хроническом евстахиите, который преимущественно встречается у современных маленьких детей homo sapiens. Это воспаление слизистой оболочки слуховой трубы, соединяющей среднее ухо с носоглоткой. И оно не зря встречается именно у детей: слуховые трубы у них короткие и расположены почти горизонтально. Потому и восприимчивы к инфекциям.

«Это может показаться притянутым за уши», — иронично комментируют исследователи, — «но когда мы впервые реконструировали строение слуховых труб неандертальцев, то обнаружили, что они удивительно похожи на трубы младенцев».

У современных людей длина слуховой трубки увеличивается с возрастом, а вот у неандертальцев этого не происходило. Казалось бы, разве можно умереть от ушной инфекции? Конечно, ведь она может сопровождаться серьёзными осложнениями, например, потерей слуха.