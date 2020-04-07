Названа цена домашнего теста на коронавирус для россиян

Стоимость теста назвала глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора. Отдать за него придётся 1250 рублей. Цена выезда медперсонала будет зависеть от местонахождения пациента.

По словам представительницы Роспотребнадзора, для сдачи анализа нужно заполнить на сайте ведомства специальную форму, также можно позвонить в call-центр и записаться.

После этого с человеком свяжутся и назовут дату и время приезда медперсонала. Специалисты привезут пакет с тестом и оставят его на ручке входной двери. Заказчик должен будет сам взять у себя анализы, в данном случае мазок из зёва. Затем ему следует положить образец в пакет и оставить его на дверной ручке. Медперсонал набор заберёт и отвезёт в лабораторию. Исследование займёт один-два дня. Если тест окажется положительным, об этом сообщат в Роспотребнадзор.