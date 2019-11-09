Названа цена нового электрического пикапа от Илона Маска

Базовая стоимость модели составит $50 тысяч. Представить электропикап под названием Cybertruck компания должна неподалеку от предприятия SpaceX по производству ракет.

Маск уверен, что детище Tesla провзойдёт самый популярный в США пикап F-150. При этом внешность новинки может оказаться довольно экстравагантной. По официальному постеру Tesla пока понятно только то, что пикап будет иметь капот с подсветкой.

Аналитики рынка к заявлению Илона Маска отнеслись серьёзно. Один из экспертов напомнил, что популярность электромобиля Tesla Model 3 тоже оказалась неожиданной в своё время.