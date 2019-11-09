Наука и технологии
Вчера 20:10
Названа цена нового электрического пикапа от Илона Маска
Tesla скоро его презентует
СМИ назвали стоимость нового электрического пикапа компании Tesla, основателем которой является предприниматель Илон Маск (Elon Musk). Презентация машины состоится 21 ноября.
Базовая стоимость модели составит $50 тысяч. Представить электропикап под названием Cybertruck компания должна неподалеку от предприятия SpaceX по производству ракет.
Маск уверен, что детище Tesla провзойдёт самый популярный в США пикап F-150. При этом внешность новинки может оказаться довольно экстравагантной. По официальному постеру Tesla пока понятно только то, что пикап будет иметь капот с подсветкой.
Аналитики рынка к заявлению Илона Маска отнеслись серьёзно. Один из экспертов напомнил, что популярность электромобиля Tesla Model 3 тоже оказалась неожиданной в своё время.