Названа цена первой зубной щётки с искусственным интеллектом

Специальное приложение, связанное с щёткой, показывает пользователю, как нужно правильно чистить зубы. Сообщается, что алгоритм обучали на двух тысячах сеансах ухода за зубами. Искусственный интеллект якобы помогает чистить зубы в течение нужного времени без слишком большого давления.

Данные о чистке приложение получает от датчиков давления и положения щётки. На их основе программа создаёт в реальном времени рекомендации для пользователя. Сама щётка может выполнять три типа движения: колебательное, вращательное и пульсацию.

В комплекте с девайсом идёт футляр, который служит также и зарядным устройством. Стоит всё вместе $220.