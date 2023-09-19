Названа цена потерянного в США F-35, в том числе в биткоинах

20:53, 19 сентября 2023
1 мин.
Названа цена потерянного в США F-35, в том числе в биткоинахЦена программы развития этих самолётов в три раза дороже, чем стоит весь биткоин
На днях в штате Южная Каролина произошёл инцидент: во время полёта стелс-истребителя F-35B Lightning II пилот катапультировался, а истребитель продолжил движение. В понедельник обломки были найдены в двух час езды от военно-воздушной базы Чарльстон.
Потерянный F-35B Lightning II — один из самых дорогих самолётов за всю историю военной промышленности США. Программа развития парка этих «невидимок» самая затратная: общая стоимость оценивается в $1,7 трлн. Каждый самолёт может стоить до $160 млн. Данная модель оценивается в $81 млн.
Также назван цена самолёта в биткоинах: порядка 3 тысяч BTC. А общая стоимость военной программы больше всей капитализации биткоина, составляющей $527 млрд, в три раза.