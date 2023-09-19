Названа цена потерянного в США F-35, в том числе в биткоинах

Потерянный F-35B Lightning II — один из самых дорогих самолётов за всю историю военной промышленности США. Программа развития парка этих «невидимок» самая затратная: общая стоимость оценивается в $1,7 трлн. Каждый самолёт может стоить до $160 млн. Данная модель оценивается в $81 млн.

Также назван цена самолёта в биткоинах: порядка 3 тысяч BTC. А общая стоимость военной программы больше всей капитализации биткоина, составляющей $527 млрд, в три раза.