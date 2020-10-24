Названа дальность американского тактического гиперзвукового планера

Лётные испытания комплекса запланированы на 2023 год. Разработка же началась в 2019 году. Над комплексом трудятся компании Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada Corporation. Они создают двигательные установки для перспективной тактической ракеты-носителя.

Как пишет издание «N + 1», сейчас в США работают сразу над несколькими проектами гиперзвукового вооружения. Американцы отчасти хотят ответить России на разработку гиперзвуковых стратегических планеров «Авангард». Такое оружие сможет преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Помимо вышеуказанного комплекса в США создают аэробаллистическую ракету ARRW, тактическую PrSM и ещё один комплекс с гиперзвуковыми планерами LRHW средней дальности.