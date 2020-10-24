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Названа дальность американского тактического гиперзвукового планера
Его протестируют в 2023 году
США разрабатывают тактический ракетный комплекс с гиперзвуковыми планерами. Стало известно, что их дальность составит 1,6 тысячи километров.
Лётные испытания комплекса запланированы на 2023 год. Разработка же началась в 2019 году. Над комплексом трудятся компании Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada Corporation. Они создают двигательные установки для перспективной тактической ракеты-носителя.
Как пишет издание «N + 1», сейчас в США работают сразу над несколькими проектами гиперзвукового вооружения. Американцы отчасти хотят ответить России на разработку гиперзвуковых стратегических планеров «Авангард». Такое оружие сможет преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Помимо вышеуказанного комплекса в США создают аэробаллистическую ракету ARRW, тактическую PrSM и ещё один комплекс с гиперзвуковыми планерами LRHW средней дальности.