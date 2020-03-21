Названа дата начала онлайн-продаж лекарств в России

Издание «РИА Новости» пишет, что дистанционная продажа лекарств может начаться с 27 марта. Это предусмотрено правительственным планом действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что решение относится только к безрецептурным препаратам и различным медицинским изделиям. Покупатели смогут заказать их онлайн и забрать в ближайшей аптеке.

Путин ранее отметил, что дистанционная продажа лекарств особенно важна для семей, которые находятся на карантине. Изолируют, например, людей, которые недавно вернулись в Россию из-за рубежа.