Наука и технологии
Сегодня 17:05
Названа дата начала онлайн-продаж лекарств в России
Из-за коронавируса
На днях стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о продаже безрецептурных препаратов через интернет. Теперь в СМИ назвали дату начала онлайн-продаж лекарств в России.
Издание «РИА Новости» пишет, что дистанционная продажа лекарств может начаться с 27 марта. Это предусмотрено правительственным планом действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Стоит отметить, что решение относится только к безрецептурным препаратам и различным медицинским изделиям. Покупатели смогут заказать их онлайн и забрать в ближайшей аптеке.
Путин ранее отметил, что дистанционная продажа лекарств особенно важна для семей, которые находятся на карантине. Изолируют, например, людей, которые недавно вернулись в Россию из-за рубежа.