Названа дата начала продаж алкоголя через интернет

“Мы с ними (миндзравом) подпишем протокол разногласия, направим опять в правительство. Я думаю, в августе отправим уже в правительство”, — сказал он. В прошлом месяце Сазанов уже рассказывал о том, что Минфин допускает возможность повторного внесения законопроекта на рассмотрение до конца лета. При этом он отметил, что и на этот раз “все концептуальные вещи» в новой версии законопроекта сохранились”. Так, согласно новой версии документа, первый этап внедрения онлайн-продажи алкоголя продлится год: с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года. На данном этапе продавать алкоголь через интернет смогут только производители и оптовые компании. В числе допущенных к онлайн-торговле напитков будут числиться только вина и игристые вина. Второй этап займет уже два года, до 1 января 2023 года. Там будет разрешено торговать пивом, пивными напитками, сидром, медовухой, пуаре и продукцией сельскохозяйственных компаний, производящих вина. И что самое интересное, ритейлеры получат возможность торговать алкоголем в онлайне только с 2023 года.