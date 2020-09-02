Названа дата первого полета космического корабля компании Илона Маска на околоземную орбиту

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что запуск Starship, одного из наиболее сложных проектов его компании, на околоземную орбиту может состояться уже в 2021 году. При этом он не скрывает, что космическая компания может столкнуться с целым рядом сложностей, которые помешают ей реализовать задуманное в сжатые сроки.

Что интересно, миллиардер также продолжает верить в свою идею о целом флоте, состоящем из Starship — по его словам, в будущем их могут произвести “сотни и тысячи”.

Напомним, что на сегодняшний день существует множество вариантов применения космического корабля SpaceX. Сам Илон Маск не раз заявлял о желании использовать его для полетов на Луну и на Марс.