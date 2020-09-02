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Названа дата первого полета космического корабля компании Илона Маска на околоземную орбиту
Но не факт, что SpaceX осуществит успешный запуск с первого раза
Названа дата первого полета космического корабля компании Илона Маска на околоземную орбиту. Столь грандиозное событие может случиться уже в самое ближайшее время.
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что запуск Starship, одного из наиболее сложных проектов его компании, на околоземную орбиту может состояться уже в 2021 году. При этом он не скрывает, что космическая компания может столкнуться с целым рядом сложностей, которые помешают ей реализовать задуманное в сжатые сроки.
Что интересно, миллиардер также продолжает верить в свою идею о целом флоте, состоящем из Starship — по его словам, в будущем их могут произвести “сотни и тысячи”.
Напомним, что на сегодняшний день существует множество вариантов применения космического корабля SpaceX. Сам Илон Маск не раз заявлял о желании использовать его для полетов на Луну и на Марс.